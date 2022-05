It’s easy to picture the NCAA’s college football transfer portal literally as some sort of stargate or dimensional warp nexus — and to be fair, that would be really, really cool. Either fortunately or unfortunately, the portal itself is much simpler than that.

So… what is the college football transfer portal?

Glad you asked! First launching in October of 2018, it is a platform that allows players to transfer from one school to another with maximum visibility, organization, and — perhaps most importantly — compliance. It didn’t introduce any specific aspect to the process that was totally, 100% new; rather, it unified and simplified existing processes.

Now that we’ve got the housekeeping out of the way, let’s jump right in and track which college football players have pledged themselves to new programs through the transfer portal process — and potentially tipped the balance of power for 2022 and beyond.

Top Players Committed for 2022 via the NCAA Transfer Portal

The following is Boardroom’s curated list of notable players who have committed to Power 5 schools (including Notre Dame) for 2022 via the NCAA transfer portal as of Feb. 17.

QB

Robby Ashford : Oregon → Auburn

: Oregon → Auburn Jayden de Laura : Washington State → Arizona

: Washington State → Arizona Jayden Daniels : Arizona State → LSU

: Arizona State → LSU Tommy DeVito : Syracuse → Illinois

: Syracuse → Illinois Quinn Ewers : Ohio State → Texas

: Ohio State → Texas Dillon Gabriel : UFC → UCLA

: UFC → UCLA Deuce Hogan : Iowa → Kentucky

: Iowa → Kentucky Hunter Johnson : Northwestern → Clemson

: Northwestern → Clemson Max Johnson : LSU → Texas A&M

Emory Jones : Florida → Arizona State

: Florida → Arizona State Adrian Martinez : Nebraska → Kansas State

: Nebraska → Kansas State Jack Miller : Ohio State → Florida

: Ohio State → Florida Bo Nix : Auburn → Oregon

: Auburn → Oregon Maddox Kopp : Houston → Colorado

: Houston → Colorado Michael Penix : Indiana → Washington

: Indiana → Washington Spencer Rattler : Oklahoma → South Carolina

: Oklahoma → South Carolina Navy Shuler : Appalachian State → Tennessee

: Appalachian State → Tennessee Kedon Slovis : USC → Pitt

: USC → Pitt Paul Tyson : Alabama → Arizona State

: Alabama → Arizona State Dan Villari : Michigan → Syracuse

: Michigan → Syracuse Cameron Ward : Incarnate Word → Washington State

: Incarnate Word → Washington State Caleb Williams: Oklahoma → USC

RB / WR / TE

WR Junior Alexander : Arizona State → Washington

: Arizona State → Washington RB Emani Bailey : Louisiana → TCU

: Louisiana → TCU RB Javon Baker : Alabama → Kentucky

: Alabama → Kentucky TE Daniel Barker : Illinois → Michigan State

: Illinois → Michigan State RB Christian Beal-Smith : Wake Forest → South Carolina

: Wake Forest → South Carolina TE Luke Benson : Syracuse → Georgia Tech

: Syracuse → Georgia Tech RB Jalen Berger : Wisconsin → Michigan State

: Wisconsin → Michigan State TE Jahleel Billingsley : Alabama → Texas

: Alabama → Texas WR Jadan Blue : Temple → Virginia Tech

: Temple → Virginia Tech WR Jake Bobo : Duke → UCLA

: Duke → UCLA RB Christopher Brooks : Cal → Purdue

: Cal → Purdue WR Jermaine Burton : Georgia → Alabama

: Georgia → Alabama RB Noah Cain : Penn State → LSU

: Penn State → LSU RB Lovasea Carroll : Georgia → South Carolina

: Georgia → South Carolina WR Devin Chandler : Wisconsin → Virginia

: Wisconsin → Virginia WR Jacob Cowing : UTEP → Arizona

: UTEP → Arizona RB Lyn-J Dixon : Clemson → West Virginia

: Clemson → West Virginia RB Aaron Dumas : New Mexico → Washington

: New Mexico → Washington RB Travis Dye : Oregon → USC

: Oregon → USC RB Tiyon Evans : Tennessee → Louisville

: Tennessee → Louisville RB Zach Evans : TCU → Ole Miss

: TCU → Ole Miss WR Isaiah Garcia-Castaneda : New Mexico State → Nebraska

: New Mexico State → Nebraska RB Jahmyr Gibbs : Georgia Tech → Alabama

: Georgia Tech → Alabama WR Agiye Hall : Alabama → Texas

: Alabama → Texas WR Tyler Harrell : Louisville → Alabama

: Louisville → Alabama WR: Taj Harris : Syracuse → Rutgers

: Syracuse → Rutgers WR Jadon Haselwood : Oklahoma → Arkansas

: Oklahoma → Arkansas RB Josh Henderson : UNC → Indiana

: UNC → Indiana WR Tyler Hudson : Central Arkansas → Louisville

: Central Arkansas → Louisville RB Mar’Keise Irving : Minnesota → Oregon

: Minnesota → Oregon RB Deondre Jackson : Texas A&M → Nebraska

: Texas A&M → Nebraska RB Austin Jones : Stanford → USC

: Stanford → USC TE Logan Kendall : Idaho → Utah

: Idaho → Utah WR Kyren Lacy : Louisiana → LSU

: Louisiana → LSU WR Titus Mokiao-Atimalala : UCF → UCLA

: UCF → UCLA WR Landon Morris : Syracuse → Utah

: Syracuse → Utah RB Sevion Morrison : Nebraska → Kansas

: Nebraska → Kansas WR Jordan Mosley : Northwestern → Mississippi State

: Northwestern → Mississippi State WR Isaiah Neyor : SMU → Texas

: SMU → Texas RB Henry Parrish : Ole Miss → Miami

: Ole Miss → Miami RB Nathaniel Peat : Stanford → Missouri

: Stanford → Missouri TE JJ Pegues : Auburn → Ole Miss

: Auburn → Ole Miss WR Mycah Pittman : Oregon → Florida State

: Oregon → Florida State WR Brenden Rice : Colorado → USC

: Colorado → USC WR Justin Robinso n: Georgia → Mississippi State

n: Georgia → Mississippi State WR Tayvion Robinson : Virginia Tech → Kentucky

: Virginia Tech → Kentucky WR Sean Ryan : West Virginia → Rutgers

: West Virginia → Rutgers RB Shaun Shivers : Auburn → Indiana

: Auburn → Indiana WR Emery Smith : UNC → Indiana

: UNC → Indiana WR Deuce Spann : Illinois → Florida State

: Illinois → Florida State TE Austin Stogner : Oklahoma → South Carolina

: Oklahoma → South Carolina TE Messiah Swinson : Missouri → Arizona State

: Missouri → Arizona State RB Ky Thomas : Minnesota → Kansas

: Minnesota → Kansas TE Michael Trigg : USC → Ole Miss

: USC → Ole Miss WR Antwane Wells : James Madison → South Carolina

: James Madison → South Carolina WR Dee Wiggins : Miami → Louisville

: Miami → Louisville WR Mario Williams : Oklahoma → USC

: Oklahoma → USC WR Johnny Wilson: Arizona State → Florida State

OL

T Alan Ali : SMU → TCU

: SMU → TCU G Cade Briggs : New Mexico → Texas Tech

: New Mexico → Texas Tech T Tommy Brown : Alabama → Colorado

: Alabama → Colorado T Xavier Carlton : Utah →Cal

: Utah →Cal T Quinn Carroll : Notre Dame → Minnesota

: Notre Dame → Minnesota T JD DiRenzo : Sacred Heart → Rutgers

: Sacred Heart → Rutgers G Sione Finau : FIU → Purdue

: FIU → Purdue T Miles Frazier : FIU→ LSU

: FIU→ LSU G Corey Gaynor : Miami → UNC

: Miami → UNC T Nolan Gorczyca : Buffalo → Kansas

: Buffalo → Kansas T Bless Harris : Lamar → Florida State

: Lamar → Florida State T Ryan Jacoby : Ohio State → Pitt

: Ohio State → Pitt T Montrell Johnson : Louisiana → Florida

: Louisiana → Florida G Steven Losoya : Middle Tennessee State → Mississippi State

: Middle Tennessee State → Mississippi State G Kayden Lyles : Wisconsin → Florida State

: Wisconsin → Florida State T Jackie Matthews : West Virginia → Mississippi State

: West Virginia → Mississippi State G McKade Mettauer : Cal → Oklahoma

: Cal → Oklahoma T Gerald Mincey : Florida → Tennessee

: Florida → Tennessee G Victor Oluwatimi : Virginia → Michigan

: Virginia → Michigan G Bence Polgar : Buffalo → Missouri

: Buffalo → Missouri T Pierce Quick : Alabama → Georgia Tech

: Alabama → Georgia Tech T Devonni Reed : Central Michigan → South Carolina

: Central Michigan → South Carolina G Logan Sagapolu : Oregon → Miami

: Oregon → Miami T Tre’mond Shorts : East Tennessee State → LSU

: East Tennessee State → LSU T Tyler Steen : Vanderbilt → Virginia

: Vanderbilt → Virginia T Paul Tchio : Clemson → Georgia Tech

: Clemson → Georgia Tech G O’Cyrus Torrence : Louisiana → Florida

: Louisiana → Florida T Kamryn Waites : Louisiana → Florida

: Louisiana → Florida T Mario Williams: Oklahoma → USC

DL / LB

DE MJ Anderson : Minnesota → Iowa State

: Minnesota → Iowa State DE Earl Barquet : TCU → USC

: TCU → USC EDGE Khris Bogle : Florida → Michigan State

: Florida → Michigan State LB Cameron Bright : Pittsburgh → Washington

: Pittsburgh → Washington LB Troy Brown : Central Michigan → Ole Miss

: Central Michigan → Ole Miss LB Aaron Brule : Mississippi State → Michigan State

: Mississippi State → Michigan State EDGE Cameron Butler : Miami (OH) → Virginia

: Miami (OH) → Virginia DT Mike Ciaffoni : Colorado State → Rutgers

: Colorado State → Rutgers LB Terrence Cooks : Texas → TCU

: Texas → TCU LB: VanDarius Cowan : West Virginia → Maryland

: West Virginia → Maryland DT LeDarrius Cox : Ole Miss → Indiana

: Ole Miss → Indiana LB Wendell Davis : Pitt → Northwestern

: Pitt → Northwestern DE Terrell Dawkins : NC State → South Carolina

: NC State → South Carolina LB Mohamoud Diabate : Florida → Utah

: Florida → Utah DT TeRah Edwards : Northwestern → Illinois

: Northwestern → Illinois LB Eric Gentry : Arizona State → USC

: Arizona State → USC LB Eriq Gilyard : UCF → Kansas

: UCF → Kansas LB Rodney Groce Jr. : Mississippi State → Iowa State

: Mississippi State → Iowa State LB Romello Height : Auburn → USC

: Auburn → USC LB Daiyan Henley : Nevada → Washington State

: Nevada → Washington State LB Ty’ron Hopper : Florida → Missouri

: Florida → Missouri LB Will Honas : Nebraska → Kansas State

: Nebraska → Kansas State EDGE Jared Ivey : Georgia Tech → Ole Miss

: Georgia Tech → Ole Miss EDGE Landon Jackson : LSU → Arkansas

: LSU → Arkansas LB Bradley Jennings Jr .: Miami → Indiana

.: Miami → Indiana LB Branden Jennings : Maryland → Kansas State

: Maryland → Kansas State DE Jake Lichtenstein : USC → Miami

: USC → Miami DT Jonah La’ulu : Hawaii → Oklahoma

: Hawaii → Oklahoma DE Sequi Lawton : Cincinnati → West Virginia

: Cincinnati → West Virginia LB Shane Lee : Alabama → USC

: Alabama → USC DT Patrick Lucas : Ole Miss → Indiana

: Ole Miss → Indiana DE Nusi Malani : Virginia → Washington State

: Virginia → Washington State DT Tashawn Manning : Auburn → Kentucky

: Auburn → Kentucky EDGE Ochaun Mathis : TCU → Texas

: TCU → Texas DT Akheem Mesidor : West Virginia → Miami

: West Virginia → Miami LB Dimitri Moore : Missouri State → Texas Tech

: Missouri State → Texas Tech LB Kane Patterson : Clemson → Vanderbilt

: Clemson → Vanderbilt DT Jaxon Player : Tulsa → Baylor

: Tulsa → Baylor LB Colby Reeder : Delaware → Iowa State

: Delaware → Iowa State EDGE Demeioun Robinson : Miami (OH) → Penn State

: Miami (OH) → Penn State LB TD Roof : Appalachian State → Oklahoma

: Appalachian State → Oklahoma LB Drew Sanders : Alabama → Arkansas

: Alabama → Arkansas LB Mohamed Sanogo : Ole Miss → Louisville

: Ole Miss → Louisville DT Tiaoalii Savea : UCLA → Arizona

: UCLA → Arizona DT Nesta Jade Silvera : Arizona State → Miami

: Arizona State → Miami LB Jackson Sirmon : Washington → Cal

: Washington → Cal LB Anthony Solomon : Michigan → Arizona

: Michigan → Arizona DE Tyrone Taleni : Kansas State → USC

: Kansas State → USC EDGE JH Tevis : Cal → Indiana

: Cal → Indiana EDGE Jared Verse : Albany → Florida State

: Albany → Florida State LB West Weeks : Virginia → LSU

: Virginia → LSU LB Jacoby Windmon : UNLV →Michigan State

: UNLV →Michigan State DT Mekhi Wingo: Missouri → LSU

DB

CB Marcus Banks : Alabama → Mississippi State

: Alabama → Mississippi State CB Jarrick Bernard : Oklahoma State → LSU

: Oklahoma State → LSU CB Mekhi Blackmon : Colorado → USC

: Colorado → USC S Latavious Brini : Georgia → Arkansas

: Georgia → Arkansas CB Greg Brooks Jr. : Arkansas → LSU

: Arkansas → LSU CB Omar Brown : Northern Iowa → Nebraska

: Northern Iowa → Nebraska S Joseph Charleston : Clemson → Missouri

: Clemson → Missouri CB Alijah Clark : Rutgers → Syracuse

: Rutgers → Syracuse CB Tee Denson : Kansas State → Purdue

: Kansas State → Purdue S Joe Foucha : Arkansas → LSU

: Arkansas → LSU CB Kalon Gervin : Michigan State → Kansas

: Michigan State → Kansas S Christian Gonzalez : Colorado → Oregon

: Colorado → Oregon S MJ Griffin : Temple → Louisville

: Temple → Louisville CB Joshua Hayes : Virginia → Kansas State

: Virginia → Kansas State CB Tommi Hill : Arizona State → Nebraska

: Arizona State → Nebraska S Brandon Joseph : Northwestern → Notre Dame

: Northwestern → Notre Dame CB Jalen Kimber : Georgia → Florida

: Georgia → Florida CB Tanner McCalister : Oklahoma State → Ohio State

: Oklahoma State → Ohio State CB Latrell McCutchin : Oklahoma → USC

: Oklahoma → USC CB Dwight McGlothern : LSU → Arkansas

: LSU → Arkansas S Bralyn Oliver : Louisville → Syracuse

: Louisville → Syracuse S Tyler Owens : Texas → Texas Tech

: Texas → Texas Tech S Mark Perry : Colorado → TCU

: Colorado → TCU S Devonni Reed : Central Michigan → South Carolina

: Central Michigan → South Carolina CB Eli Ricks : LSU → Alabama

: LSU → Alabama S Shawn Robinson : Missouri → Kansas State

: Missouri → Kansas State S Derrick Smith : Illinois → Iowa State

: Illinois → Iowa State CB Ameer Speed : Georgia → Michigan State

: Georgia → Michigan State CB Ryan Stapp : Abilene Chrisitian → Minnesota

: Abilene Chrisitian → Minnesota S Ladarius Tennison : Auburn → Ole Miss

: Auburn → Ole Miss CB Jamie Vance : Louisville → Florida State

: Louisville → Florida State CB Kani Walker : Louisville → Oklahoma

: Louisville → Oklahoma S DJ Warnell : UCLA → Arizona

: UCLA → Arizona CB Hunter Washington : Florida State → Mississippi State

: Florida State → Mississippi State S Mekhi Williams-Garner : Louisiana → LSU

: Louisiana → LSU S Craig Young: Ohio State → Kansas

K / P